Il creatore della serie The Boys, Eric Kripke, ha svelato che ha già pensato alla fine della storia portata sugli schermi di Prime Video.

L’arrivo della quarta stagione in streaming è ormai imminente: gli episodi inediti debutteranno infatti il 13 giugno.

Intervistato dal magazine Empire, Kripke ha parlato del futuro dello show, che ha già ottenuto il rinnovo per la quinta stagione, spiegando che ha già delineato l’epilogo perfetto:

Lo showrunner ha aggiunto:

Eric ha inoltre ammesso che è consapevole di quanto sia ironico il fatto che una saga satirica sui franchise abbia dato vita a così tanti progetti:

Sono davvero consapevole della posizione ironica in cui ci troviamo. Ci penso ogni giorno, su come sia importante: anche se stiamo raccontando più storie in questo mondo, non dobbiamo svenderci.