Eric Kripke, showrunner e creatore della serie, ha ammesso che sta pensando a una possibile reunion di Supernatural sul set di The Boys, ora che è stato confermato il coinvolgimento di Jared Padalecki nell’ultima stagione.

Intervistato da Entertainment Weekly, Kripke ha spiegato che non esclude che Jensen Ackles reciti accanto al suo amico e collega:

Il valore di quello sarebbe di far esplodere internet. Quindi vedremo se sarà giusto per la storia. Ma sì, ho pensato al fatto che metterli insieme in una scena distruggerebbe la maggior parte del mondo ed è qualcosa che mi attira.

Lo showrunner ha però svelato che non ha ancora pensato al ruolo da affidare a Padalecki ora che non sarà impegnato sul set di Walker, inoltre gli autori sono ancora nelle prime fasi del lavoro per la quinta stagione. Eric ha sottolineato:

Sembra che i pianeti si stiano allineando. Salvo un disastro imprevedibile, sembra che accadrà. Ribadisco che non so quale sarà il personaggio, se sarà presente in uno o più episodi, non so davvero nulla di tutto questo. Non sto mantenendo il riserbo. Non lo so realmente.

Soldatino, interpretato da Ackles, potrebbe infatti ritornare in scena e i fan di Supernatural potrebbero quindi assistere a una reunion grazie a The Boys.

Che ne pensate? Quale personaggio vorreste venisse affidato a Padalecki?

