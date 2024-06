La serie The Boys si concluderà con la stagione 5 ed Eric Kripke ha spiegato perché sarà l’ultima e che progetti ci sono nei confronti dello spinoff.

Attualmente gli otto episodi del capitolo finale stanno venendo scritti. Lo showrunner ha spiegato di aver capito che la storia si sarebbe conclusa con il capitolo 5 all’inizio del processo di scrittura della terza stagione, quindi vari anni fa, dovendo aspettare e trovando frustrante non poter rispondere alle domande sulla conclusione della serie.

Amazon ha concesso a Eric di concludere la storia come desiderava, anche se hanno chiesto se fosse sicuro di non voler realizzare altre puntate.

Kripke ha ammesso:

Non mentirò, non era divertente avere 1000 commenti al giorno su quanto io faccia schifo quando sapevo già che avevo ideato come lo show sarebbe finito. Quindi quella è solo una piccola parte della situazione. La cosa principale è che mette la quarta stagione nel contesto giusto. Dirlo per questa serie è strano, ma è una stagione leggermente più introspettiva. Lo abbiamo sempre considerato un film in tre atti e alla fine del secondo atto c’è un punto basso prima che le montagne russe arrivino al climax. E volevo semplicemente che le persone fossero in grado di capire dove si inseriva in un contesto più grande, in modo da poter comprendere cosa dovrebbe essere questa stagione.

Eric ha inoltre sottolineato che è stato abituato a sviluppare storie in cinque atti:

Capisco il movimento dell’introduzione, il conflitto della parte centrale, il punto più basso e il gran finale. Semplicemente lo capisco. Quindi, quando le persone dicono, ‘Voglio che il mio show vada avanti per due o tre stagioni’, penso che non sia un numero utile come dovrebbe essere il cinque.

Le riprese dell’ultima stagione si svolgeranno fino a metà del 2025 e Kripke, oltre a Jared Padalecki, ha già pensato a possibili guest star che vorrebbe coinvolgere prima di concludere il progetto.

Gli spinoff, invece, potranno continuare:

Penso che possano e debbano continuare. La storia di The Boys è su Butch e Patriota e questi due pianeti che si scontrano. Questa storia in particolare non funziona senza uno di loro. E si può continuare a farlo solo per un certo periodo di tempo. Posso dire che questa storia nello specifico sta finendo, Butcher-Patriota si sta concludendo. Ma possono esserci altre storie e altri angoli dell’universo. E si spera che sia abbastanza vibrante e perverso per continuare queste storie. Spero che Gen V continui, e un altro paio di cose che abbiamo in fase di sviluppo.

Per ora, oltre allo spinoff ambientato in Messico, non si è tuttavia pronti ad annunciare altre serie.

Che ne pensate dei commenti di Eric Kripke sulla conclusione della serie The Boys dopo 5 stagioni?

