The Boys: Erin Moriarty si scaglia contro i commenti tossici e misogini

Erin Moriarty si è scagliata contro i commenti misogini che sta ricevendo da alcuni fan di The Boys. L’attrice interpreta Annie January, anche conosciuta come Starlight, che è stata pesantemente criticata dopo l’ultima stagione.

Sul proprio profilo Instagram l’attrice ha condiviso un articolo intitolato “#IStandWithStarlight?: Il tradimento di Erin Moriarty da parte dei “fan” di The Boys”. L’articolo sottolinea l’odio che il personaggio di Starlight riceve sui social media, che trascende poi in commenti offensivi verso Erin Moriarty.

Mi sento zittita. Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio (metto enfasi sul crescere – cambiamo ed evolviamo mentalmente E fisicamente). Quindi con questo dico: a) grazie a @butcherscanary b) questo mi ha spezzato il cuore – mi sono impegnata tanto per questo ruolo e questo tipo di trolling è esattamente ciò contro cui questo ruolo (Annie) si scaglierebbe e c ) ognuno sta affrontando le proprie battaglie; non aggiungiamoci questo. Non mi aggiungerò mai intenzionalmente (e SOPRATTUTTO) pubblicamente. Questo ha solo rafforzato la mia empatia e verso chiunque mi venga incontro: ti vedo, non ti odio, mi limito a entrare in empatia e ti perdono.