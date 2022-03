Nella giornata di ieri suè stato pubblicato il primo spin-off animato di, che potrebbe non essere l’ultimo prodotto aggiuntivo per la serie di

In una recente intervista con Variety, il produttore esecutivo Evan Goldberg ha spiegato come è nata la nuova serie confermando che lo show in live action dedicato ai G-Men è ancora in lavorazione, e che apparentemente il team ha parlato di altri spin-off per il mondo di The Boys.

Stavamo scherzando con alcune idee per film live-action. E poi quando è nata l’idea di realizzare la serie ‘Diabolical’, ci siamo detti che era perfetto. E poi abbiamo praticamente plagiato ‘Baby’s Day Out.’. Parliamo sempre di spinoff . Stiamo lavorando su numerose idee diverse. Alcune non accadranno, altre invece si. Ma penso che abbiamo più franchising da creare. Possiamo crescere. Possiamo crescere proprio come Laser Baby.

The Boys presents Diabolical è disponibile su Amazon Prime Video.

