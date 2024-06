Jared Padalecki ha confermato che reciterà nella serie The Boys, accettando quindi l’invito di Eric Kripke.

Il creatore dello show prodotto da Amazon aveva recentemente dichiarato che voleva coinvolgere l’ex star di Supernatural prima della fine della serie.

Jared ha ora confermato a Deadline che apparirà nello show dichiarando: “La risposta è sì”.

Jared ha inoltre aggiunto:

Abbiamo parlato di un ruolo. In effetti ne abbiamo parlato oggi. Penso che, a questo punto della mia vita come attore, voglio solo lavorare in progetti a cui tengo realmente o con le persone che mi interessano davvero, e ovviamente io ed Eric siamo legati in modo indelebile per sempre.