The Boys

Sarà(Shameless) a sostituire Reina Hardesty nel cast delloche verrà prodotto per Prime Video.

Tra gli interpreti della serie ci saranno anche Derek Luh (Shining Vale), l’esordiente Asa Germann e Shelley Conn (Bridgerton) che saranno delle presenze regolari negli episodi. Il cast è completato da Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lizzie Broadway e Maddie Philips.

La serie ha come showrunner Michele Fazekas e Tara Butters e sarà un progetto irriverente e vietato ai minori sulle vite di un gruppo di giovani Supes che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali mentre cercano di ottenere i contratti migliori nelle città migliori. Il progetto viene descritto come un mix di show ambientato al college e Hunger Games, che possiede inoltre il cuore, l’approccio satirico ed esplicito di The Boys.

Nel team della produzione ci saranno anche Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, che ha scritto la sceneggiatura, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di London Thor come protagonista dello spinoff di The Boys? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie The Boys grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline