The Boys

Nel cast dello spinoff di, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno anche(The Staircase), Sean Patrick Thomas (The Tragedy of Macbeth), e Marco Pigossi (Invisible City).

I tre attori saranno una presenza ricorrente nella serie e, secondo alcune indiscrezioni, Schwarzenegger dovrebbe interpretare Golden Boy, personaggio a cui si era accennato nella serie di corti prodotti per il web intitolata Seven on 7.

Thomas sarà invece Polarity e Pigossi ha il ruolo del Dottor Cardosa.

Che ne pensate dell’arrivo di Patrick Schwarzenegger nel cast dello spinoff di The Boys? Lasciate un commento!

La serie ha come showrunner Michele Fazekas e Tara Butters e sarà un progetto irriverente e vietato ai minori sulle vite di un gruppo di giovani Supes che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali mentre cercano di ottenere i contratti migliori nelle città migliori. Il progetto viene descritto come un mix di show ambientato al college e Hunger Games, che possiede inoltre il cuore, l’approccio satirico ed esplicito di The Boys.

Potete rimanere aggiornati sulla serie The Boys grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook