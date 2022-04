Mancano poche settimane al debutto di: cresce l’attesa per i nuovi episodi della serie di successo targata Prime Video, e in particolare per uno dei personaggi che destano più curiosità, ovvero ildi

A solleticare la curiosità dei fan ci pensa ora lo stesso Ackles, che ha condiviso sul suo canale Instagram alcune immagini che si era scattato sul set prima di girare le sue scene, in anno fa:

Grazie iPhone per avermi ricordato che aspetto avevo un anno fa! Tutto pronto per girare un po’ di azione da Soldier Boy! Non vedo l’ora che esca la stagione 3 di The Boys. Le cose si faranno… pelose!

Creata da Eric Kripke e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti ‘gestiti’ da un’azienda, la Vaught.

