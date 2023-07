Apple TV+ ha condiviso le prime foto di The Changeling – Favola di New York, una nuova serie dramedy in otto parti interpretata e prodotta dal candidato al premio Oscar LaKeith Stanfield (Atlanta, Judas and the Black Messiah, Sorry To Bother You, The Book Of Clarence) in uscita il prossimo 8 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio a settimana fino al 13 ottobre.

Basata sull’omonimo best-seller di Victor LaValle, The Changeling – Favola di New York è una favola per adulti, una storia dell’orrore, un racconto sulla genitorialità e di una pericolosa odissea in una New York che non sapevate esistesse. Oltre a LaKeith Stanfield, la serie è interpretata da Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson e dalla special guest star Malcolm Barrett.

The Changeling – Favola di New York è scritta e adattata dalla showrunner e produttrice esecutiva Kelly Marcel (Crudelia, Venom, Venom: La furia di Carnage). L’episodio pilota è stato diretto da Melina Matsoukas (Queen & Slim, Insecure).

La serie è prodotta da Apple Studios e Annapurna. Megan Ellison, Patrick Chu e Ali Krug sono produttori esecutivi per conto di Annapurna. La showrunner Kelly Marcel, l’autore del libro Victor LaValle, David Knoller e il regista Jonathan van Tulleken producono a livello esecutivo insieme alla star LaKeith Stanfield. La regista Matsoukas è produttrice esecutiva attraverso la sua De La Revolución Films. Anche Sue Naegle e David Wolkis sono produttori esecutivi, mentre Khaliah Neal è co-produttrice esecutiva.

Che ne pensate delle prime foto di The Changeling – Favola di New York? Seguirete la serie?

Fonte: Comunicato stampa Apple