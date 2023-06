Il thriller psicologico The Crowded Room con Tom Holland non sta ottenendo un buon riscontro su Rotten Tomatoes. Attualmente, la serie ha raggiunto solo il 27% di valutazioni positive sul Tomatometer da parte dei critici. Tuttavia, la situazione sembra essere diversa per quanto riguarda l’audience. I fan hanno mostrato un forte sostegno alla serie su AppleTV+, con un punteggio del 91% basato su più di 250 voti (su iMDB il voto medio al momento è di 6,8). Dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è in cerca di una vittoria significativa, e questo progetto ha ancora tutte le carte in tavola per poter essere quello giusto.

Rotten sintetizza il giudizio della critica scrivendo: “The Crowded Room è dotato di un innegabile talento e costruito su una premessa promettente, ma la storia gira in tondo, risultando un’esperienza estenuante e spesso frustrante”. Di seguito gli estratti di alcune delle recensioni più importanti:

The New York Post, scritta da Lauren Sarner

Holland non è privo di talento – e naturalmente Seyfried e Rossum sono entrambe star affermate. Ma nessuno di loro è sufficiente a sostenere questo spettacolo insipido.

Indipendent (UK), scritta da Nick Hilton

La confusione generica è favorita da una sceneggiatura che lotta con i cliché, sia nella trama che nei dialoghi.

Variety, scritta da Alison Herman

“The Crowded Room” rimane con un vuoto nel punto in cui dovrebbe esserci un aggancio, che non riesce a soddisfare con un’idea convincente.

Screen Rant, scritta da Brittany Witherspoon

Una serie avvincente sull’impatto dei traumi di lunga durata e della cattiva salute mentale, The Crowded Room è una serie televisiva emotivamente avvincente al suo meglio.

The Playlist, scritta da Emma Fraser

Tom Holland e Amanda Seyfried sono sempre convincenti e l’intenso argomento trattato è gestito con sensibilità.

Negli ultimi tempi, è diventato comune discutere del fatto che Tom Holland, al di fuori dei film di Spider-Man, stenti a ottenere l’apprezzamento della critica con progetti più impegnati.

Tom Holland ha dimostrato un talento eccezionale nella sua interpretazione nei panni di Peter Parker, guadagnandosi un enorme seguito di fan in tutto il mondo. Tuttavia, il desiderio di esplorare ruoli diversi e mettersi alla prova in progetti più complessi è comprensibile. Non possiamo dimenticare che Holland è ancora molto giovane e ha di fronte a sé una lunga carriera da costruire.

Va inoltre tenuto in considerazione che le valutazioni critiche non sempre rispecchiano il gusto del pubblico e The Crowded Room potrebbe esserne la la prova. Un titolo può essere accolto freddamente dai critici, ma avere un impatto significativo sugli spettatori.

