Tom Holland ha svelato che recitare in The Crowded Room nel ruolo di Danny Sullivan ha avuto delle conseguenze emotive che l’hanno portato a decidere di concedersi un anno di pausa dal lavoro.

L’attore ha spiegato:

Si è trattato sicuramente di un periodo difficile. Stavamo esplorando certe emozioni che decisamente non avevo mai provato prima. E, in più, essendo un produttore, affrontare i problemi quotidiani che accadono quotidianamente sul set ha aggiunto un livello ulteriore di pressione.

Tom ha sottolineato:

Mi sto concedendo un anno di pausa e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show.

Holland ha ribadito che è abituato a lavorare duramente e ha realmente apprezzato la possibilità di girare la serie, pur ammettendo “lo show mi ha spezzato”. Tom ha sottolineato:

C’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Ho bisogno di fare una pausa’. Sono eccitato nel scoprire il risultato, mi sembra che il nostro duro lavoro non sia stato fatto invano.

Interpretata da un cast corale guidato dallo stesso Holland, da Amanda Seyfried ed Emmy Rossum, The Crowded Room farà il suo debutto il 9 giugno su Apple TV+ con i primi tre dei dieci episodi totali seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 28 luglio.

La serie segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Oltre a Holland, Seyfried e Rossum, la serie è interpretata da Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

Che ne pensate del fatto che Tom Holland abbia dovuto concedersi una pausa dopo le riprese di The Crowded Room?

Fonte: Extra