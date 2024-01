Nel corso di un’intervista con BBC’s “Today”, Dominic West ha parlato delle critiche ricevute dall’ultima stagione di The Crown.

L’attore ha ammesso che non riesce a farsi scivolare le critiche di dosso: “Tutte le reazioni mi preoccupano. Ho letto tutte le recensioni e ho trascorso due giorni a letto. Sono un’anima sensibile e mi preoccupo di quello che la gente pensa“.

L’attore, dopo The Crown, è tornato a teatro nel Regno Unito per l’opera A View from the Bridge di Arthur Miller e ha detto di trovarlo rincuorante: “È un sollievo tornare a teatro e non dover più pensare alla monarchia“.

Ha però sottolineato che la sua esperienza con The Crown è stata meravigliosa:

Ero un po’ restio all’inizio, ma non puoi rifiutare facilmente una sceneggiatura di Peter Morgan. È uno sceneggiatore fantastico e ho sempre trovato meravigliosa la serie. Ho adorato farne parte, ho amato indossare quegli abiti, guidare le auto e vedere la gente che si inchinava. È una sensazione strepitosa e mi manca.

