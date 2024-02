Difficilmente ci aspetterem,o un parere entusiasta su una serie tv da un purista del cinema come Christopher Nolan. Dobbiamo ricrederci. Il regista, mentre si trovava a un Q&A del suo film Oppenheimer insieme agli attori Benny Safdie (volto del fisico Edward Teller nella sua pellicola) e Nathan Fielder, ha lodato il loro nuovo progetto. I due infatti sono i co-creatori della serie The Curse che Nolan ha definito:

Uno show incredibile. Diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto in televisione.

Nolan arriva addirittura a paragonarlo a Twin Peaks:

Ci sono così pochi show che non hanno veramente precedenti. Siete tornati a cose come Twin Peaks, o The Prisoner, o Singing Detective di Dennis Potter e cose del genere, quindi ci troviamo in uno spazio incredibile, e non vedo l’ora di arrivare al climax.

Qui la trama ufficiale di The Curse, in cui recita anche Emma Stone: La serie racconta di come una presunta maledizione colpisca una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio mentre lavora al loro nuovo programma televisivo incentrato sulla ristrutturazione di case.

