The Ferragnez: Prime video annuncia la stagione 2

The Ferragnez tornerà con gli episodi della stagione 2, continuano a proporre sugli schermi di Prime Video gli eventi con al centro l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.



La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 27 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 77 dischi di platino e più di 14 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original italiano The Ferragnez – La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Ora Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.



Chiara Ferragni ha dichiarato:

Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali.

Fedez ha aggiunto:

Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro.



Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios, ha invece spiegato:

Il pubblico di Prime Video in Italia e nel mondo ha amato la prima stagione di The Ferragnez – La serie. Con questa nuova stagione, continuiamo nel nostro costante impegno e investimento nell’industria creativa italiana, offrendo al contempo agli spettatori di Prime Video uno sguardo profondamente autentico e toccante su una delle famiglie più influenti e iconiche al mondo.



Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia, ha dichiarato:

Siamo molto contenti di lavorare insieme a Chiara e Federico alla seconda stagione di quella che è diventata una vera e propria serie cult. Con la prima stagione di The Ferragnez – La serie, il pubblico ha imparato a conoscerli nella loro straordinaria normalità, attraverso un modo diverso di raccontarsi con spiritosa sincerità e grazie al loro coraggio di mettersi in gioco. Non vediamo l’ora di vederli in una nuova ed entusiasmante seconda stagione.

Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia, ha concluso:

Siamo molto orgogliosi del successo nazionale e internazionale ottenuto dalla prima stagione di The Ferragnez – La serie e di avere la possibilità, con questa seconda, di continuare a raccontare il dietro le quinte della vita di Chiara e Federico. La forza della serie è stata la ricerca di un racconto autentico, trasparente, intimo e senza filtri, capace di rendere familiare una realtà in sé eccezionale, la vita di una coppia alla costante ricerca di un equilibrio fra continue sfide personali, lavorative e l’enorme responsabilità di essere genitori.

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie prosegue la collaborazione tra la coppia e Prime Video, dopo una prima stagione di grande successo uscita a dicembre 2021: Fedez è brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, primo show Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori S1 e S2; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, e protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.

Fonte: Comunicato Stampa Amazon