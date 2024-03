In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Grant Gustin ha rivelato cosa potrebbe convincerlo a riprendere il ruolo di Barry Allen dopo essere stato protagonista della serie The Flash.

L’attore, rispondendo a una domanda dei fan su TikTok, ha dichiarato infatti che sarebbe disposto a indossare di nuovo il costume del supereroe:

Sì, se James Gunn mi chiedesse di interpretare The Flash, lo farei di nuovo. Mi fido di James Gunn.

Il più recente interprete di Barry è stato Ezra Miller, apparso nei film Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League e The Flash.

Dopo l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida del DC Universe, tuttavia, non è ancora stato confermato l’eventuale ritorno del personaggio nei futuri progetti dello studio.

La serie The Flash si era conclusa dopo 184 episodi ed è stata una delle ultime dell’Arrowverse a dire addio ai fan.

Che ne pensate? Sperate che Grant Gustin riprenda il ruolo di Barry Allen in un progetto dedicato a The Flash?

