Arrivato alla stagione 7 di The Good Doctor, Freddie Highmore ha svelato che ha un solo rimpianto.

Ospite del Jimmy Kimmel Live!, l’attore britannico ha ammesso che per tutto il tempo trascorso a vivere e girare a Vancouver, nella Columbia Britannica in Canada, non ha approfittato abbastanza di ciò che la zona aveva da offrire:

Il mio unico rimpianto è non aver mai abbracciato completamente la mia personalità canadese all’aria aperta, che probabilmente è rimasta lì da qualche parte.

Mi dicevano: ‘Sei stato in campeggio?’ E io rispondevo: ‘Sì, sono stato in campeggio’. E loro dicevano: ‘Bene, sei tornato in campagna in campeggio e hai camminato per due giorni e hai portato tutte le tue cose, hai combattuto contro gli orsi, hai montato la tenda e hai fatto un tuffo freddo nel fiume e poi sei tornato a casa?” E io ho risposto: “No, non l’ho fatto!” . Ti dicono che ti darà una bella sensazione, ma sento che ci sono molti altri modi per avere una bella sensazione che sono semplicemente molto più divertenti.

In The Good Doctor, Freddie Highmore interpreta nello show il dottor Shaun Murphy, affetto da autismo, che cerca di superare gli ostacoli personali e professionali mentre lavora al San Jose St. Bonaventure Hospital. Nella quarta stagione i medici hanno affrontato l’emergenza COVID e il protagonista ha inoltre proseguito la sua storia d’amore con Lea (Paige Spara), relazione diventata particolarmente seria. Nel cast ci sono anche Hill Harper, Richard Schiff, Christina Chang, Fiona Gubelmann e Will Yun Lee.

