The Last of Us

La puntata 1×07 di The Last of Us, Left Behind (LEGGI LA RECENSIONE), racconta una digressione dalla storyline principale tutta dedicata al passato di Ellie che i videogiocatori hanno potuto conoscere grazie all’omonimo DLC uscito, all’epoca, per il primo videogame della saga.

Nell’episodio vediamo un importante spaccato della relazione esistente fra Ellie e Riley che, nello show targato HBO, viene interpretata da Storm Reid. A un certo punto, le vediamo intente a sgattaiolare attraverso la Zona di Quarantena di Boston perché Riley è decisa a fare una sorpresa ad Ellie portandola in un centro commerciale abbandonato ancora pieno zeppo di meraviglie per chi non ha vissuto il “mondo di prima”. Per raggiungerlo, devono attraversare anche un palazzo al cui interno s’imbattono nel cadavere di un uomo morto per aver assunto insieme un superalcolico e delle pillole di una sostanza non meglio identificata (probabilmente antidolorifici, basandoci su quanto abbiamo visto in precedenza nella serie). Ellie chiede a Riley se si tratti del primo cadavere che vede e lei, riferendosi alla morte dei suoi personaggi, ribatte che no, non si tratta di una prima volta.

Ma qual è il destino dei genitori di Riley? La serie tv di Neill Druckmann e Craig Mazin non ce lo dice, ma, in nostro soccorso, arriva il fumetto The Last of Us: il sogno americano, scritto dallo stesso Druckmann insieme alla fumettista Faith Erin Hicks, anche autore dei disegni dell’opera.

Nel fumetto, Riley racconta a Marlene, la leader delle Luci a Boston, che suo padre era stato infettato. L’uomo, dopo aver perso il controllo di sé per via del Cordyceps, uccide la madre della ragazza che si trova costretta a difendersi e a eliminarlo come autodifesa. Rimasta sola, dovette poi arruolarsi nella scuola militare della FEDRA.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

