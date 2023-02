La recensione di “Left Behind”, l’episodio 1×07 di The Last Of Us, disponibile dal 27 febbraio su Sky e NOW

Si chiama esattamente come il DLC (contenuto aggiuntivo scaricabile) del primo videogame questa puntata di The Last Of Us. Left Behind era un pezzo in più di storia uscito qualche anno dopo il videogioco madre, poteva acquistarlo solo chi aveva già comprato The Last Of Us e per qualche euro lasciava giocare a una storia nuova di quel mondo. In particolare si svolgeva nel buco lasciato da The Last Of Us, cioè tra l’incidente in cui Joel rimane ferito e la parte successiva. La serie tv inserisce questo flashback sul passato di Ellie direttamente nel flusso, lo integra durante il soccorso a Joel. E non lo modifica. Per niente. Ragione per la quale, in via del tutto eccezionale, in questo resoconto troverete immagini di scene del gioco e non della serie.

Vediamo prima Ellie alle prese con l’addestramento nella scuola militare di Boston. indisciplinata, violent...