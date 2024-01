Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Mancano ancora circa venti giorni all’avvio ufficiale delle riprese di The Last of Us 2, la seconda stagione della serie HBO basata sulla IP videoludica di Naughty Dog, ma, presumibilmente, i lavori sono già in corso in Canada.

Alcuni talent della serie sono stati difatti fotogratati in un ristorante di Vancouver – o meglio hanno proprio posato per una foto che è stata poi pubblicata sul profilo Instagram del locale.

Nell’immagine, che trovate qua sotto, figurano lo showrunner e produttore Craig Mazin, la produttrice Jaqueline Lesko, l’interprete di Ellie Bella Ramsey e le new entry Young Mazino (Jesse) e Isabela Merced (Dina). All’appello manca ancora l’infortunato Pedro Pascal che, molto probabilmente, dovrà seguire un’agenda di lavorazione differente da quella dei suoi colleghi e colleghe.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

