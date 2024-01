Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

E anche oggi, HBO ha rilasciato un update sul casting di The Last of Us 2, la seconda stagione della popolare serie Tv ispirata all’omonimo videogame targato Naughty Dog, relativo al personaggio di Dina, fidanzata di Ellie interpretata da Shannon Woodward nel videogame mentre il suo volto è basato su quello dell’attrice Cascina Caradonna.

A vestire i panni di Dina sarà Isabela Merced, attrice e cantante statunitense di origini peruviane, nota per il ruolo di CJ Martin nella serie tv Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo e per essere stata la versione in carne e ossa di Dora l’esploratrice nel live action Dora e la città perduta.

Gli showrunner della serie Tv di The Last of Us Craig Mazine Nril Druckmann dicono in merito al suo ingaggio:

Dina è una persona calorosa, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e subito adorabile. Puoi cercare per sempre un attore che incarna tutte queste cose in modo naturale, oppure puoi trovare Isabela Merced immediatamente. Siamo incredibilmente orgogliosi di averla nella nostra famiglia.

L’ingresso di Isabela Merced nel ruolo di Dina in The Last of Us 2 è il terzo importante annuncio di casting per la serie Tv arrivato negli ultimi giorni. Il primo è stato quello di Kaitlyn Dever per Abby e poi quello di Young Mazino (Beef – Lo scontro) per Jesse.

Nella prima stagione della produzione HBO, nel sesto per la precisione, pareva esserci un easter egg di questo personaggio, quando i due protagonisti arrivano a Jackson, città molto importante nell’economia narrativa del franchise. Mentre parlano con Maria e Tommy di fronte a un pasto caldo, una ragazza spia Ellie da dietro una colonna e chiaramente tutti hanno ipotizzato che potesse trattarsi proprio di Dina. Lo stesso Neil Druckmann aveva commentato la cosa in maniera decisamente sorniona senza confermare o smentire il tutto (ECCO I DETTAGLI).

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio visto che a quanto pare anche se Pedro Pascal si è infortunato non si rende necessario alcuno slittamento dalla produzione.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

