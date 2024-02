Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Nel cast della stagione numero 2 di The Last of Us, l’acclamata serie televisiva con Pedro Pascal e Bella Ramsey, potrebbe esserci anche Catherine O’Hara.

Durante un’ospitata da Andy Cohen per la promozione di Argylle, all’attrice è stato chiesto se è vera la notizia che sarebbe in tattative per un ruolo.

“Come fate a sapere queste cose?” ha ribattuto prima di aggiungere che “sì“, è in trattative. Ha inoltre svelato che suo figlio è stato ingaggiato come arredatore sul set.

In The Last of Us 2 sono stati ingaggiati Young Mazino per Jesse, Isabela Merced per Dina e Kaitlyn Dever per Abby.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

