The Last of Us

La serie tv di The Last of Us ha trovato finalmente i suoi Henry e Sam, i due fratelli che segneranno irrimediabilmente il viaggio di Joel ed Ellie.

Henry sarà interpretato da Lamar Johnson, mentre suo fratello minore, Sam, sarà interpretato da Keivonn Woodard. Oltre a Henry e Sam, Graham Greene ed Elaine Miles saranno guest star nei panni di Marlon e Florence, due nuovi personaggi aggiunti per la prima volta alla serie.

C’è inoltre un cambio di location per l’incontro tra Joel ed Ellie e i due fratelli, che nel gioco avveniva a Pittsburgh: nella serie tv i quattro si incontreranno a Kansas City sempre in fuga dai rivoluzionari e dagli infetti.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil.

La serie tv di The Last of Us è prevista per il 2023.

Cosa ne pensate degli attori che interpreteranno Henry e Sam in The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: IGN