The Last of Us

L’ultimo episodio della prima stagione di The Last Of Us è diventato il season finale con gli ascolti più alti di sempre su Sky per quanto riguarda una serie americana al suo debutto.

La puntata ha infatti superato quota 3 milioni di spettatori nel Regno Unito, con circa 1.2 milioni di spettatori che l’hanno seguita su Sky Atlantic.

Le cifre hanno quindi permesso alla serie tratta dall’omonimo videogioco di superare i dati ottenuti da House of the Dragon per quanto riguarda il pubblico britannico.

Negli Stati Uniti The Last Of Us, nonostante la concorrenza con la serata di premiazione degli Oscar, ha ottenuto 8.2 milioni di spettatori grazie alle visualizzazioni su HBO e sulle piattaforme digitali dell’emittente.

Sky e HBO da tempo hanno un accordo che permette la distribuzione dei titoli originali del network americano a livello internazionale, come accaduto in precedenza con Game of Thrones e, in queste settimane, in occasione dell’ultima stagione di Succession.

Fonte: Deadline