The Last of Us

Josh Brener, che ha interpretato il conduttore Murray nel primo episodio di The Last of Us, ha parlato di un suo eventuale coinvolgimento nella stagione 2.

In una recente intervista Brener ha detto che sta tutto allo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin:

Questo sta tutto a Craig Mazin! Mia moglie gli ha detto recentemente: I genitori di Josh sono entusiasti di come tornerà nella seconda stagione’ e Craig le ha risposto ‘……No!'” Se tutti possono tornare in vita, non importa quanto sia morto il suo corpo!

In precedenza i produttori avevano annunciato l’arrivo nello show, che ha come protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, di Young Mazino, Isabela Merced e Catherine O’Hara.

La serie, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

