The Last of Us

Paul Schrader ha condiviso la sua opinione sulla serie The Last Of Us con un post su Facebook in cui esprime le sue perplessità nei confronti del terzo episodio e sulla storia di Bill e Frank.

Il filmmaker ha dichiarato:

The Last of Us. ‘Devi vederla’, mi ha detto un mio amico. ‘Ma’, ho risposto, ‘È uno show di zombie’. ‘Sì’, mi hanno risposto’, ‘ma è davvero buono’. Quindi l’ho guardato. E, ovviamente, dopo 35 minuti del primo episodio, degli zombie stavano vagando per la strada. Quindi l’ho spento. ‘Ma devi vedere l’episodio tre’, ha ribadito. Quindi l’ho fatto. Ed era un melodramma super sdolcinato su amici gay ed eutanasia (almeno non c’erano non morti). Cosa sto perdendo?

Fonte: The Playlist