The Last of Us

Pedro Pascal è stato scelto per il ruolo di Joel in The Last Of Us e gli showrunner e l’attore hanno parlato del paragone tra la serie e The Mandalorian.

Craig Mazin ha ricordato:

Abbiamo parlato del fatto che fosse in The Mandalorian. E puoi fare due conti: Mandalorian = Joel; Baby Yoda =… Ma poi ti rendi conto che non è realmente così. Non è lo stesso. The Mandalorian sta interagendo con una creatura muta e adorabile, e adoro quello show. Ma interagire con una teenager è complicata. E, inoltre, il fatto che lo avessero coperto con un elmo era un fattore enorme.

Pascal ha invece aggiunto:

Mi è sicuramente passato per la testa il paragone. Mentre mi avvicinavo al gioco ho notato che ci sono così tante cose che fanno riferimento visivamente o a livello tematico a The Last of Us. Come il film Logan. E sì, il tropo è stato usato in così tanti modi diversi, si può tornare al manga Lone Wolf and Cub, si può pensare a Paper Moon. Ma per quanto riguarda il fatto che Mandalorian e The Last Of Us esistano a stretto contatto, per me, sono le due cose migliori in cui poter immergermi che potessi mai immaginare.

Pedro ha dovuto chiedere il permesso ai produttori di The Mandalorian per poter lavorare alla serie targata HBO, tuttavia non ha avuto problemi, sfruttando anche il fatto che sul set spesso il ruolo del protagonista è interpretato da una controfigura. L’attore ha spiegato:

Jon Favreau e Dave Filoni non si limitano creativamente al modo in cui le cose vengono realizzate normalmente. Abbiamo improvvisato rendendomi disponibile per qualsiasi cosa desiderino. Esito a rivelare qualsiasi cosa perché non voglio che alcune sorprese della trama vengano rivelate.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dei commenti di Pedro Pascal sui paragoni tra The Mandalorian e The Last Of Us? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter