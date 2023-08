Nella stagione 3 della serie The Mandalorian appare anche Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nella trilogia prequel diretta da George Lucas e ora coinvolto nel ruolo di un cavaliere jedi, e il suo costume è ispirato in parte proprio all’attore.

La costumista Shawna Trpcic, intervistata da Variety, ha infatti spiegato che lo showrunner Jon Favreau aveva chiesto di prendere in considerazione i templi ebraici e i disegni presenti sugli scialli dei rabbini come fonte di ispirazione. L’artista ha sottolineato:

Quello è quello che dovevo prendere in considerazione. Quello che lo distingueva erano le volute diverse sugli indumenti. Ho disegnato qualcosa per lui. Ho guardato gli altri Jedi per capire come erano i dettagli in pelle del loro look.

Shawna ha aggiunto che si è ispirata ai tatuaggi di Ahmed:

Aveva tutta questa gloriosa arte e, una volta che ne ho saputo la storia, ho fatto le mie ricerche. Abbiamo inserito una versione afro-futuristica di quel tatuaggio nel suo mantello da Jedi, elemento che completava la sua storia di redenzione legata al percorso compiuto nella sua vita. Ho potuto reinventare una tunica per i jedi.

Fonte: Variety

