Pedro Pascal, protagonista della serie ambientata nell’universo di Star Wars, è stato al centro di un incontro organizzato da SAG-AFTRA durante il quale ha rassicurato i fan dichiarando che non ha alcuna intenzione di abbandonare la serie The Mandalorian.

L’interprete di Din Djarin ha infatti ricordato il modo in cui è stato coinvolto nello show, spiegando che aveva capito sarebbe stato un vero successo fin dal primo incontro con Jon Favreau e Dave Filoni. Pedro ha scherzato ricordando i lati positivi di indossare l’elmo mandaloriano per tutta la prima stagione, come quella che non sarebbe stata colpa sua se fosse stato un flop.

Proprio collegandosi alla facilità di una possibile sostituzione del protagonista, la giornalista di Variety ha chiesto scherzosamente all’attore se era certo di non essere stato licenziato dalla Disney. Pascal ha risposto subito: “No! Dio, spero di no!”.

In precedenza l’attore aveva spiegato a Entertainment Tonight che avrebbe interpretato Din Djarin fino a quando avrebbero continuato a scrivere la storia. Ai microfoni di BBC Newsround era stato ancora più chiaro:

Interpreterò il Mandaloriano per il resto della mia vita.

Che ne pensate? Sperate che Pedro Pascal continuerà a interpretare a lungo The Mandalorian?

Fonte: SAG AFTRA

