Katee Sackhoff ha parlato della stagione 4 di The Mandalorian, nonostante l’annuncio del film The Mandalorian & Grogu.

Ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Katee Sackhoff ha rivelato che la produzione della prossima stagione di Mandalorian non è ancora iniziata.

Si tratta del primo riferimento che è stato fatto alla stagione 4 di The Mandalorian dall’annuncio del film The Mandalorian & Grogu, lasciando sottointeso che ci saranno comunque nuovi episodi oltre la pellicola.

È importante notare, tuttavia, che questo episodio del podcast potrebbe essere stato registrato prima dell’annuncio del film. Sackhoff dice infatti che la produzione della stagione 3 di The Mandalorian si sono concluse nell’aprile dello scorso anno, ovvero nell’aprile 2022. Vi invitiamo quindi ad aspettare un possibile annuncio ufficiale.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. È in sviluppo anche un film diretto da Jon Favreau.

