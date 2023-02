Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell e Rhenzy Feliz faranno tutti parte del cast di The Penguin, la serie tv spin-off di The Batman.

Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways) sono stati tutti scelti per la serie. Si uniscono a Colin Farrell, che interpreta il Pinguino, e Cristin Milioti che interpreta Sofia Falcone.

Sebbene non sia chiaro chi interpretino Kelly, Aghdashloo e O’Connell nella serie, si dice che Feliz interpreti un ruolo da protagonista e si crede che interpreti un adolescente con cui Pinguino fa amicizia e diventa il suo autista, anche se non è stato rivelato nulla di ufficiale.

La serie non ha ancora una data d’uscita, le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

