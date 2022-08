The Power: Toni Collette e Josh Charles entrano nel cast della serie di Amazon Prime Video

Toni Collette e Josh Charles sostituiranno Leslie Mann e Tim Robbins nel cast della serie The Power, prodotta per Prime Video.

Le dieci puntate si basano sul libro sci-fi di Naomi Alderman e alla regia sarà impegnata Reed Morano.

Le riprese dello show erano iniziate nel mese di febbraio 2020, venendo però bloccate a causa della pandemia a marzo. I ritardi hanno quindi costretto il protagonista maschile inizialmente scelto, Rainn Wilson, a rinunciare al ruolo che è stato affidato a Tim Robbins nel 2021.

Nel maggio 2021, tuttavia, Leslie Mann e l’attore hanno abbandonato il progetto.

La storia di The Power è ambientata in una versione distopica del nostro mondo in cui le teenager hanno ottenuto il potere di emettere scariche elettriche a proprio piacimento. Gli eventi saranno ambientati a Londra, Seattle, Nigeria ed Europa dell’Est.

Margot, personaggio affidato a Toni Collette, è il sindaco di Seattle ed è una politica autentica e genuinamente progressiva che lotta duramente per compiere un cambiamento. La donna ha un tagliente umorismo ed è determinata a lasciare il mondo in una situazione migliore rispetto a quella in cui l’ha trovato. Margot ha inoltre tre figli, tra cui Jos (Aul’i Cravalho), ed è sposata da 20 anni con Rob (John Leguizamo).

Dandon, interpretato da Charles, è invece un politico esperto, liberale e democratico, un astuto animale politico che è grandioso a gestire ogni situazione ed è destinato a diventare il prossimo senatore fino a quando emerge il Potere.

Tra gli interpreti ci sono anche Eddie Marsan, Ria Zmitrowicz, Toheeb Jimoh, Zrinka Cvitesic, Ana Ularu ed Edwina Findley.

Fonte: Deadline