Neil Gaiman ha parlato della situazione del capitolo 2 della serie The Sandman durante lo sciopero degli sceneggiatori.

Sulla sua pagina Tumblr, lo scrittore ha risposto a una domanda sui possibili ritardi nella produzione delle puntate inedite. Un utente gli ha infatti chiesto se le riprese verranno posticipate fino alla fine della protesta.

Gaiman ha risposto:

Se Sandman sarà, oppure no, ritardato dipende da quanto a lungo andrà avanti lo sciopero. E non ci saranno scab script in Sandman.