Kieran Culkin sarà tra i protagonisti di The Second Best Hospital in the Galaxy, serie animata in arrivo per Prime Video, e al suo fianco ci saranno tutti i suoi fratelli.

Macaulay Culkin, Rory Culkin, Christian Culkin, e Shane Culkin affiancheranno il fratello in uno degli otto episodi della serie animata, che vi ricordiamo sarà disponibile da questo venerdì nel catalogo id Prime Video.

The Second Best Hospital in the Galaxy segue il Dr. Sleech e il Dr. Klak – alieni, migliori amici e chirurghi di fama intergalattica – mentre affrontano parassiti “mangia ansia”, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Nella prima stagione, i dottori Sleech e Klak si occupano di un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario e, nel farlo, mettono in pericolo l’esistenza stessa. Anche se, considerando le loro deprimenti vite personali, l’oblio potrebbe essere un miglioramento.

In The Second Best Hospital in the Galaxy, Kieran Culkin interpreta il Dottor Plowt, un medico empatico e compagno della protagonista, la Dottoressa Sleech (Stephanie Hsu).

La serie tv sarà disponibile nella sua interezza da questo venerdì, 23 febbraio.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: EW!

Le serie imperdibili