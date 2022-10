The Walking Dead 11 potrebbe aver svelato un legame tra Lance Hornsby e la CRM

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 18 della stagione di The Walking Dead potrebbe aver svelato un legame tra Lance Hornsby e la CRM – Civic Republic Military.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete ancora visto la puntata e non volete spoiler.

Nell’episodio Pamela Mlton (Laila Robbins) stringe con Carol (Melissa McBride) un accordo per salvare il figlio Sebastian dalla furia degli abitanti del Commonwealth incolpando Lance Hornsby.

Mentre attende il suo processo, l’uomo parla con Pamela dichiarando:

Hai ancora bisogno di me. Se qualcosa mi accade, certe alleanze che ha il Commonwealth, certi fattori che assicurano la stabilità, molto probabilmente diventeranno un problema.

Le parole del personaggio spiegano in questo modo perché la comunità non venga spesso attaccata, come avviene invece in alcuni numeri del fumetto.

La serie mostra inoltre le spie Roman Calhoun (Michael Tourek) e Shira (Chelle Ramos) mentre erano in azione per liberarlo, situazione che potrebbe essere legata a un intervento esterno.

La Civic Republic Military, come mostrato in precedenza nella serie e negli spinoff, ha dato vita a un’altra area, situata a Philadelphia, dove gli abitanti sembrano essere in grado di condurre un’esistenza quasi normale ed è a conoscenza delle situazioni di altre comunità, spesso intervenendo con la forza.

Considerando il coinvolgimento della CRM negli eventi ambientati in altre aree americane, risulta difficile credere che non fosse conosciuta dalla CRM. Lance potrebbe quindi aver fatto riferimento proprio a loro parlando con Pamela.

La Civic Republic faceva parte dell’Alleanza dei Tre, un network di comunità che comprendeva anche Portland e l’area di Omaha, poi distrutta dall’ordine del Generale Beale che ha deciso di utilizzare un’arma chimica a disposizione della CRM.

La realtà militare che si è formata dopo l’apocalisse zombie ha l’abitudine di eliminare le comunità che potrebbero causare problemi alle risorse limitate a loro disposizione, letteralmente spazzando via ogni possibile minaccia.

Il produttore Scott M. Gimple, in precedenza, aveva spiegato che si scoprirà se CRM conosce e osserva il Commonwealth:

Vedremo la risposta a quella domanda nella stagione 11 di The Walking Dead. Non voglio rovinare nessuna possibile sorpresa. Ma lo scopriremo. Potrei aver rivelato spoiler semplicemente rispondendo in quel modo.

Che ne pensate del possibile legame tra Hornsby e la CRM? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook