Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 11×19 di The Walking Dead viene mostrata in azione la variante degli zombie in grado di compiere azioni elementari, come salire su un muro e aprire le porte.

Aaron, durante la puntata, spiega:

Abbiamo visto tutti che tornano nei posti che ricordano. Avevo sentito storie riguardanti walker come questi in grado di scalare mura e aprire porte. Non sono mai stato certo che fossero solo storie. Forse ci sono anche altri tipi. Spero di no.

Nella puntata si assiste infatti a una lotta contro uno zombie in grado di afferrare un’arma, aprire la maniglia di una porta, salire una scala e raccogliere una pietra da usare per ferire gli umani. Aaron e gli altri protagonisti, inizialmente, pensano che si tratti di un Sussurratore e rimangono sorpresi quando si accorgono che non c’è una persona viva dietro la presunta maschera.

Nel pilot erano già stati mostrati degli zombie simili: una ragazzina raccoglieva infatti il suo orsacchiotto da terra, una morta vivente girave una maniglia di una porta, e Jenny, la moglie di Morgan, tornava più volte nella propria casa dopo essere morta a causa del morso di uno zombie.

Nel secondo episodio le presunte varianti dei walker appaiono in una scena con Glenn e Rick, venendo mostrati degli zombie mentre scalano una recinzione e usano una pietra per rompere la vetrina di un negozio.

Nell’universo televisivo della serie, inoltre, il Dottor Chauncey Everett (Anthony Edwards) studia i comportamenti e gli spostamenti dei migranti, tra cui un soggetto chiamato Specimen 21, un suo ex collega che dimostra di aver conservato, anche dopo la morte, caratteristiche come generosità nei confronti dei suoi simili.

Nella scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond, invece, il dottor Edwin Jenner (Noah Emmerich) rivela di essere a conoscenza dell’esistenza delle varianti fin dallo scoppio dell’apocalisse zombie avvenuto nel 2010. All’interno del laboratorio di La Biomédicine DDMI in Francia, da tempo abbandonato e dove c’è la scritta “I morti sono nati qui”, si parla delle varianti quando una dottoressa (Carey Van Driest) ascolta delle registrazioni di Jenner sull’argomento. Un uomo armato (Oryan Landa) enra quindi nella struttura e le chiede dove si trovino i membri del team Primrose e la dottoressa dichiara che fa parte del team Violet e che gli altri non erano lì quando è successo, sottolineando:

Quando tutti avete fatto ciò che avete fatto. Erano alla conferenza a Toledo, in Ohio.

La donna ammette poi di avere ancora la speranza che ritornino al loro lavoro per poter porre fine alla drammatica situazione, alimentando le ipotesi che tutto sia nato a causa di un virus creato in laboratorio in Francia. La donna viene poi uccisa e si risveglia come zombie, dimostrando di possedere grande forza e velocità.

Il riferimento al team Primrose a Toledo potrebbe quindi essere legato alla presienza delle varianti nell’area dove è situato il Commonwealth.

Che ne pensate della variante di zombie mostrata in The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook