Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio di The Walking Dead: Dead City svela cosa è accaduto ad Annie (Medina Senghore), la moglie di Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto rivelato nella puntata andata in onda su AMC.

Maggie (Lauren Cohan) chiede infatti all’ex leader di Salvatori cosa è accaduto ad Annie. Negan spiega così che ha avuto un figlio e lo hanno chiamato Joshua. La famiglia viveva fuori dai confini di New Babylon quando, un giorno, Annie è andata in città per scambiare dei beni di cui aveva bisogno, senza però tornare la sera. Il protagonista è quindi andato a cercarla e ha scoperto che era stata picchiata e derubata. Negan ha ammesso che Annie l’ha implorato di non vendicarsi, ma lui non ha potuto fare a meno di cercarli, trovarli e ucciderli tutti e cinque. Annie, Joshua e Negan sono quindi fuggiti. Il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, notando le difficoltà che stavano affrontando la moglie e il figlio, ha deciso di farli salire su un treno con destinazione il Missouri dichiarando che li avrebbe seguiti, scegliendo invece di restare.

Se venisse trovato e arrestato da Perlie Armstrong (Gaius Charles), Negan rischierebbe di essere giustiziato venendo impiccato e tagliato a metà.

Per scoprire se Annie ritroverà Negan in futuro bisognerà attendere i prossimi episodi di The Walking Dead: Dead City.

Fonte: ComicBook