ha commentato pubblicamente l’uscita didal cast dello spinoff didi cui doveva essere protagonista insieme a lui.L’attrice ha rinunciato a causa della scelta di girare le puntate in Europa, situazione che non era in linea con le sue esigenze.

L’interprete di Daryl, ospite del The Tonight Show, ha ora dichiarato:

Dodici anni è un programma estenuante. Voleva prendersi una pausa e lo sta facendo. Se lo merita.

Norman ha però rassicurato i fan dei due personaggi:

Immagino che Carol e Daryl, in futuro, si incontreranno di nuovo e potrebbero ritrovare anche altri personaggi lungo il percorso. Nel frattempo AMC ha detto ‘Ehi, vuoi andare in una missione?’. E ho risposto ‘Sì, andiamo in una missione!’.

Alcuni fan, dopo l’annuncio dell’uscita di scena di Melissa dal progetto, si erano scagliati contro Reedus sostenendo che fosse stato lui a chiedere che le riprese della nuova serie siano programmate in Europa per rimanere più vicino alla famiglia della sua compagna Diane Kruger. Jeffrey Dean Morgan ha però deciso di prendere una posizione netta dichiarando che il comportamento di alcuni fan è stato “tossico” e difendendo pubblicamente il suo amico e collega ribadendo che non ha alcuna voce in capitolo in quanto è accaduto. AMC, poco dopo, ha condiviso un tweet in cui si ribadiva che la scelta è stata di Melissa McBride e tutti sperano che la storia di Carol possa proseguire in futuro.

Che ne pensate del commento di Norman Reedus sulla scelta di Melissa McBride di abbandonare lo spinoff di The Walking Dead? Lasciate un commento!

