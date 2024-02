Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La scena finale del primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live poteva essere inserita molto più tardi nel corso della prima stagione. A rivelarlo sono stati Danai Gurira e Scott M. Gimple, co-creatori del progetto insieme ad Andrew Lincoln, spiegando che AMC aveva espresso dei dubbi sulla sua presenza nella première.

La puntata si conclude con Rick (Andrew Lincoln) costretto a un atterraggio di emergenza dopo che l’elicottero della CRM viene attaccato. A terra l’ex sceriffo viene avvicinato da un misterioso personaggio, svelando poi che si tratta di Michonne (Gurira).

Danai ha spiegato:

Ho visto persone preoccuparsi che si sarebbero incontrati solo nel sesto episodio.

Gimple ha ammesso che quella scelta non era inizialmente stata del tutto apprezzata dai vertici della AMC, che avrebbero voluto una struttura diversa per la narrazione.

Gurira ha però ricordato che è stata la scelta giusta far incontrare i personaggi in quel momento della storia e Dan McDermott, presidente di AMC, è stato d’accordo:

Ha detto: ‘Quello che avete deciso di fare con quell’elemento è stato grandioso’. Ho pensato: ‘Non siete felici che non vi abbiamo ascoltati?’.

La protagonista, intervistata da Entertainment Weekly, aveva spiegato:

Dovevamo immergerci nella parte interessante della storia, ovvero: Cosa accade quando due persone che ovviamente sono state cambiate da tutto questo tempo trascorso distanti si ritrovano? Cosa accade con questa immensa barriera e questo ostacolo della CRM tra di loro? Come superano tutto quello? Cosa accadrà? Non possiamo mostrarlo fino a quando non li facciamo entrare in connessione.

L’interprete di Michonne ha aggiunto:

Adoro che il pubblico venga destabilizzato dal fatto che BOOM, eccola! Proprio quando pensavano che Rick stesse adattandosi e accettando il fatto che sia in pratica spezzato e resterà lì, non combatterà più. Proprio quando pensano di averlo perso, viene trovato. Nella mia mente quello è un elemento che alimenta un buon dramma. Quindi penso che quell’idea sia alla base della decisione.

Gimple ha ribadito:

Sembrano due persone diverse. Sono due persone diverse. Intendo rispetto a sé stesse. Sono diverse rispetto a quando il pubblico le ha viste l’ultima volta e da quando si sono viste per l’ultima volta. Sono due persone completamente diverse rispetto al passato.

Che ne pensate della scena finale del primo episodio della serie The Walking Dead: The Ones Who Live?

