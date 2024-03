Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Andrew Lincoln ha commentato la storia d’amore che lega Rick e Michonne dopo gli eventi mostrati nell’episodio 3 di The Walking Dead: The Ones Who Live.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, l’interprete dell’ex sceriffo spiega quello che prova il suo personaggio che, nella puntata, dichiara alla moglie che il loro amore è “spezzato” e che non appartiene al mondo della CRM.

Nell’episodio Jadis ha minacciato di sterminare Alexandria e le altre comunità della Virginia nel caso in cui i la coppia fuggisse dalla CRM insieme, non potendo rischiare che venga rivelata la posizione dell’organizzazione e altri dettagli. Rick ha quindi provato a far fuggire Michonne senza di lui, ma lei è determinata a portarlo a casa.

Lincoln ha ammesso che capire se tra i due c’è ancora l’amore che li legava è la domanda principale:

Il punto è che sa di essere ostacolato a causa di Jadis. Se Jadis non fosse stata lì in quella scena alla fine dell’episodio 2, se ne sarebbero andati. Michonne ha riacceso l’amore. Ma penso che quello che è accaduto con Pearl Thorne in quell’episodio, la vera minaccia che rappresenta e avrebbe portato via l’amore della sua vita… Penso sia una reazione istintiva.

Andrew ha aggiunto:

Penso che lui abbia paura per la vita di lei e per quella della sua famiglia, e la ama e vuole che sopravviva.

Che ne pensate dei commenti di Andrew Lincoln sull’amore che lega Rick e Michonne in The Walking Dead: The Ones Who Live?

