La serie The Walking Dead: The Ones Who Live racconterà quello che è accaduto a Rick (Andrew Lincoln) dopo essere stato salvato da Jadis (Pollyanna McIntosh) e portato tra le fila della Civic Republic.

Il sito ComicBook.com ha ricordato alcuni degli elementi più importanti da tenere a mente per conoscere l’organizzazione misteriosa al centro della trama.

L’elicottero

Rick aveva visto un elicottero nel pilot della serie, mentre si spostava a cavallo attraverso Atlanta. La volta successiva che ha visto un elicottero è avvenuta nel quinto episodio dell’ottava stagione, The Big Scary U.

“A”

Jadis, che ha incontrato Rick in una discarica mentre cercava Padre Gabriel (Seth Gilliam) durante la settima stagione, aveva spiegato che “Prendiamo. Non ci interessa”. Negli spazi si vedeva inoltre un’elisuperficie tra i cumuli della spazzatura. Jadis aveva successivamente catturato Rick nel sesto episodio dell’ottava stagione, chiudendolo in un container con scritto all’esterno la lettera “A”.

Il simbolo dei tre anelli

Jadis, nella decima puntata dell’ottava stagione, aveva del cibo in scatola con il simbolo di tre anelli intrecciati. Simon (Steven Ogg) aveva chiesto a Jadis dell’elisuperficie e dei pannelli solari, ricevendo come risposta che era solamente una discarica.

Nel quattordicesimo episodio si scopriva che Jadis viveva in un container attrezzato per trascorrere le sue giornate in modo confortevole e aveva a disposizione barattoli di salsa di mele dentro una valigia. Jadis aveva poi catturato Negan (Jeffrey Dean Morgan), che era considerato una “A”, e aveva segnalato all’elicottero con il simbolo dei tre anelli di atterrare, che se ne era invece andato senza recuperarla.

La differenza tra “A” e “B”

Nel secondo episodio della nona stagione, Jadis aveva notato un elicottero in volo di notte, mentre nel terzo contattava il pilota con un walkie talkie. L’uomo le chiedeva se “aveva un A o un B”, e lei rispondeva che non aveva nessuno da recuperare, ma era stata informata che l’accordo era ancora valido, ribadendo che per essere recuperata doveva avere un “A”.

La città nascosta

Jadis aveva poi rivelato a Padre Gabriel che scambiava persone pur di avere cibo e attrezzature, raccontandogli che c’era un altro posto, distante da dove si trovavano, dove si poteva avere “una vita come non poteva immaginare”. Il personaggio faceva, ovviamente, riferimento alla Civic Republic, a cui appartenevano circa 200.000 sopravvissuti.

Lo scambio

Quando Rick ha portato un’orda di zombie su un ponte e lo ha fatto saltare in aria per salvare le persone che ama, Jadis lo ha ritrovato sulla riva del fiume e ha detto ‘Ho un ‘B’, non un ‘A’. Non ho mai avuto un ‘A'”, pur annunciando al pilota dell’elicottero che il suo ‘A’ era ferito, ma era ancora forte. I due venivano poi trasportati distante. In The Walking Dead: World Beyond Jadis confermava lo scambio avvenuto con l’esercito della Civic Republic per entrare a farne parte, ottenendo una nuova vita. Jadis dichiarava: “So che la Civic Republic è l’ultima luce del mondo, e il mio scopo è creare una nuova epoca su questo pianeta”.

Il team di recupero

Nel quinto episodio della quinta stagione di Fear the Walking Dead, The End of Everything, Althea (Maggie Grace) incontra Isabelle (Sydney Lemmon), militare e pilota di CRM in Texas, dopo aver trovato delle mappe con il logo della Civic Republic Military.

Isabelle e Beckett (James Armstrong) facevano parte di Ground 17, e la giovane l’ha ucciso quando è diventato una “minaccia per la sicurezza”.

Isabelle aveva spiegato che nessuno può andarsene, specialmente con le mappe che trasportava, spiegando ad Al che doveva temere chi indossava quella giacca.

Isabelle aveva poi chiamato il team di recupero, che ha lo scopo di coprire tutte le tracce legate all’esistenza della CRM, uccidendo se necessario. Al aveva poi chiamato Isabelle per trasportare i suoi amici distante dall’area dell’esplosione nucleare avvenuta nella sesta stagione e nella settima le due erano scomparse, andando in fuga pur sapendo che la CRM avrebbe continuato a cercarle.

La Civic Republic

Nel terzo episodio di The Walking Dead: World Beyond viene mostrata per la prima volta la Civic Republic, portando sullo schermo anche il colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond) che spiega come la comunità abbia a disposizione “energia, acqua, medicine, mezzi di trasporto, il Consiglio, i tribunali, le scuole, la cultura, la valuta, un’economia, l’agricoltura, le industrie, la legge”, sostenendo poi che sono “la luce del mondo, l’ultima speranza”. Kublek ha aggiunto poi che la Civic Republic permette a 200.000 persone di sopravvivere “per creare il futuro”.

Nella puntata successiva, Elton (Nicolas Cantu) sottolinea che la Civic Republic è la “città nascosta” perché è più intelligente rimanere nascosti, avendo tutte quelle risorse, anche se questo porta a farsi delle domande sulle loro motivazioni.

L’Alleanza dei Tre

In The Walking Dead: World Beyond si rivela che il simbolo dei tre anelli rappresenta l’Alleanza dei Tre: la Civic Republic (con la sua popolazione di 200.000 perona); Portland in Oregon (popolazione di 87.000 persone); e Omaha, in Nebraska (popolazione di 97.407 persone), più Campus Colony (popolazione di 9.671 persone) a Lincoln, Nebraska.

Il Generale Maggiore Beale ha poi ordinato una missione militare clandestina che ha portato all’eliminazione della zona sicura di Omaha e di Campus Colony, sostenendo che fossero state invase dagli zombie. Jadis ha però contribuito a spazzare via le comunità con un’arma molto particolare: un gas letale verde.

Il sergente Jennifer Mallick (Annet Mahendru) e Dennis (Maximilian Osinski) parlano in World Beyond delle origini della Civic Republic Military. Dopo un decennio si era deciso che il potere dovesse passare al Civic Republic Council (CRC) e al Civilian Government. Nel 2020, tuttavia, Beale, in seguito a delle tragedie in Nebraska, ha richiesto per emergenza di mantenere l’autonomia dell’esercito.

Project Votus

In World Beyond si rivela che Beale e Kublek hanno fondato Project Votus: un progetto che coinvolge lo studio di soggetti vivi attraverso la morte per migliorare le proprie conoscenze su come ritornino “in vita”. In una sede situata a Ithaca, New York, la Civic Republic ha assunto gli scienziati Dottor Leo Bennett (Joe Holt) e la Dottoressa Lyla Belshaw (Natalie Gold) per sviluppare una cura per il virus zombie. Belshaw usava dei soggetti morsi dagli zombie, che la CRM ha classificato come “A”, ed è proprio lei ad aver creato il gas con cui vengono uccisi i soggetti del suo studio e che viene poi usato come arma.

C.R.P.

Nel finale della serie The Walking Dead si vede Rick mentre indossa una giacca con il logo dei tre anelli. In World Beyond si scopre che Grimes è stato coinvolto nel lavoro che si svolge in arene e stadi abbandonati convertiti in centri di decontaminazione, dove si lavora per sterminare in larga scala gli zombie e dare alla Civic Republic un aiuto per riprendere il controllo su interi stati che erano sotto il controllo dei non morti.

Silas (Hal Cumpston) era stato assegnato a uno dei sei centri di decontaminazione di New York. Rick ha però passato otto anni a Philadelphia.

Nelle serie si svela inoltre che non si può fuggire in nessun modo dalla Civic Republic.

Fonte: ComicBook