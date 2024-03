The Walking Dead: The Ones Who Live, Danai Gurira e Andrew Lincoln commentano l’episodio 4

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di The Walking Dead: The Ones Who Live è stato scritto da Danai Gurira e l’attrice, insieme ad Andrew Lincoln, ha commentato quanto accaduto a Michonne e Rick in questo capitolo della storia.

Nella puntata intitolata What We, dopo che Michonne ha trascinato Rick fuori dall’elicottero della CRM, i due protagonisti si ritrovano in un edificio abbandonato, dove i due sono costretti a confrontarsi.

Rick spiega che ha iniziato a dimenticare suo figlio Carl e che anche i ricordi legati a Michonne stavano iniziando a scomparire prima che lei lo trovasse. Il personaggio interpretato da Lincoln ha spiegato che nei suoi sogni continuava a innamorarsi di Michonne, in modi diversi, ma il suo volto stava iniziando a sparire come accaduto ai ricordi del figlio. Rick dichiara che senza di lei non sarebbe in grado di vivere e morirebbe, sottolineando:

Ora so come essere morto e vivere. Non puoi tornare qui, farmi tornare in vita di nuovo se non so se ti perderò ancora. Cosa accade se ti perderò e non riuscirò a capire come morire di nuovo?

Rick si è inoltre convinto che deve rimanere tra le fila della CRM per proteggere la sua famiglia da Jadis (Pollyanna McIntosh). Quando Michonne gli mostra il disegno di Carl fatto sul cellulare, che aveva ritrovato durante la ricerca dell’uomo amato, e gli chiede cosa pensa il figlio vorrebbe facesse, Rick decide di sfruttare l’incidente subito dall’elicottero della CRM per fingersi morto e fuggire insieme a Michonne, dopo essere rientrati in connessione fisicamente e mentalmente.

Gurira, intervistata da EW, ha spiegato:

Stiamo proponendo una storia d’amore. Quindi, a un certo punto, devono fare l’amore; è realmente così semplice. Penso l’obiettivo di quella scena nella mia testa fosse che non doveva essere una tipica scena d’amore. Non dovrebbe essere: ‘Oh, quando fanno sesso ed è così adorabile’. Non dovrebbe essere così. C’era il bisogno di avere un momento dedicato ai personaggi che permetteva che qualcosa cambiasse. Anche se il pubblico non capisce totalmente cosa sia.

Scott M. Gimple, co-creatore e showrunner della serie, ha dichiarato:

Si tratta davvero di parte della storia e c’è una storia intera in quella scena di sesso. Non sono loro che semplicemente decidono di avere un rapporto. C’è un arco narrativo per quella storia legata alla scena di sesso che viene raccontata in quel momento. E con questi personaggi in quella puntata, non è fino a quando sono in pericolo e devono lottare uno contro l’altro che allora entrano in sintonia e sono improvvisamente solo una persona. E poi, alla fine di quell’aspetto fisico del sopravvivere insieme, porta a un diverso tipo di fisicità in cui sono realmente insieme e si toccano veramente.

Danai ha poi spiegato:

Si tratta di qualcosa che accade e si tratta delle persone che sono entrate in connessione avendo un momento nella loro situazione di maggior vulnerabilità. Per me è stata una cosa davvero essenziale che quella scena d’amore non fosse solo una scena d’amore. L’elemento chiave, ovviamente, era il fatto che Rick soffrisse di stress post traumatico e quello stia guidando molto del suo comportamento e lo porti a essere vulnerabile, ritornando in quel modo con l’amore della sua vita. La paura di perderla è inoltre quello di cui ha paura. Si manifesta in un modo che è viscerale e porta al rapporto fisico che non è solo sull’amore, ma anche la rivelazione del dolore, del trauma e della paura. Quello fa capire a Michonne che non può spingerlo semplicemente per farlo ragionare. C’è qualcosa di più profondo che non riesce a esprimere a parole. Deve aiutarlo ad affrontarlo in un modo diverso. Ha la possibilità di vederlo e lui rivela cosa c’è realmente dentro di lui, la ferita. Quello accadrà molto probabilmente in quello spazio in cui è maggiormente vulnerabile. Si tratta di una storia d’amore e, a un certo punto, dobbiamo vedere che fanno l’amore.

Andrew Lincoln ha invece spiegato che Rick desidera Michonne, ma ha paura di sbloccare qualcosa in lui di doloroso, come spiega quando dice che non avrebbe la forza di affrontare tutto di nuovo dopo aver capito come “morire e vivere di nuovo”. Rick aveva accettato di lasciar andare Michonne e il desiderio di tornare dalla sua famiglia, dedicandosi alla missione di Okafor (Craig Tate). L’attore ha quindi aggiunto:

Si tratta di una scena assolutamente necessaria che permette a Michonne di capire che c’è qualcosa di realmente spezzato dentro di lei, più di quanto avesse mai anticipato. Non viene risolto solo dalla loro intimità. Spiega molto del suo comportamento prima di questo incontro. Quindi la scena si trattava di avere una vera intimità, una specie di intimità spaventosa. Questa è una parte della sua personalità che ha zittito. Ed è quasi come se stia cercando di impedirsi di provare di nuovo questo amore. Lo vede e dice semplicemente: ‘Fidati. Siamo tornati. Siamo lo stesso…’. Penso sia davvero emozionante. Penso sia una scena davvero, davvero emozionante perché sono loro che entrano in connessione in un modo che ha dovuto negarsi per sette anni. Ha negato quella connessione per poter vivere questa vita a metà per la CRM.

Che ne pensate dei commenti di Danai Gurira e Andrew Lincoln all’episodio 4 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

