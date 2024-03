La serie The Walking Dead: The Ones Who Live ha debuttato su Rotten Tomatoes con uno dei migliori punteggi ottenuti dalla saga.

Lo show con star Andrew Lincoln e Danai Gurira, dopo 27 recensioni, ha ottenuto una percentuale pari al 90% di commenti positivi da parte dei critici.

Il punteggio raggiunto dallo spinoff è il migliore ottenuto dai progetti tratti dai fumetti di Robert Kirkman, arrivando alla pari della quinta stagione.

Alle sue spalle, a quota 89% di recensioni positive, ci sono poi la nona stagione di The Walking Dead e la sesta di Fear the Walking Dead.

La terza stagione dello show originale si era invece fermata a quota 88%, superando di un punto la prima della serie.

Il recente spinoff Dead City, con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, era invece arrivato all’80%.

Il sito Screen Rant ha inoltre sottolineato l’interessante dettaglio del fatto che delle dodici stagioni del franchise che hanno superato l’80% di commenti positivi, il personaggio di Rick Grimes è presente in ben sette.

Che ne pensate del punteggio ottenuto da The Walking Dead: The Ones Who Live su Rotten Tomatoes?

Fonte: Screen Rant