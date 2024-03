Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di The Walking Dead: The Ones Who Live ha approfondito le motivazioni che hanno spinto Rick a prendere delle scelte complicate dopo aver ritrovato Michonne.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata il protagonista interpretato da Andrew Lincoln rivela a Michonne (Danai Gurira) che vuole rimanere tra le fila della CRM per assicurarsi che la sua famiglia rimanga al sicuro, continuando la missione iniziata da Okafor (Craig Tate).

Rick scopre poi di avere un figlio, che ormai ha otto anni, e inizia a far emergere i traumi subiti che lo hanno cambiato profondamente, tra cui il fatto che i ricordi del figlio Carl hanno iniziato a sparire dopo che lo avevano aiutato a lottare per provare a fuggire e tornare dalla sua famiglia. Dopo non essere più stato in grado di ricordare il figlio, il protagonista aveva iniziato a sognare Michonne, immaginando molti modi diversi in cui si innamoravano. L’ex sceriffo non è poi più stato in grado nemmeno di ricordare il volto della donna amata.

Rick spiega quindi che non riesce a pensare alla possibilità di perderla di nuovo, per paura di non riuscire più a vivere.

Lincoln, durante TWD: The Ones Who Live Episode Insider, ha spiegato:

Il comportamento di Rick è così imprevedibile, bizzarro e atipico, e fa soffrire, al punto tale che penso lei non abbia altre alternative oltre a quelle di spingerlo fuori da un elicottero. Si rende conto che questo trauma che gli è accaduto l’ha cambiato, in modo irreversibile, e lo ha trasformato in qualcuno che non riconosce. E lo ammette.

Gurira, che ha scritto la puntata, ha invece sottolineato che Michonne diventa il mezzo giusto per aiutarlo a guarire, ma a sua volta aveva delle aspettative legate alla loro reunion e Rick non è all’altezza di quello che aveva immaginato, quindi deve superare il dolore provato e andare oltre ciò che prova.

Lo showrunner Scott M. Gimple ha invece aggiunto che Rick aveva già accettato che non l’avrebbe mai più rivista quando ha deciso di accettare la missione di Okafor:

Ha perso una certa prospettiva e una capacità di addentrarsi nelle cose con una certa mancanza di paura che forse attualmente non possiede, a causa di tutte le cose che ha perso. Perché sta vedendo questa cosa che ha lasciato andare, il suo tutto. Lei è di fronte a lui e lui è con lei, e questo vuol dire che la perderà e che sarà rovinato. Iniziamo con la rabbia, ma nel vedere la paura e il trauma si rende conto: ‘Non sei chi eri. Ma posso ricordartelo e ti posso riportare lì’.

Michonne gli ricorda poi quello che sperava Carl e il ricordo del figlio spinge Rick a decidere di lottare per provare a tornare a casa. Gurira ha ricordato:

Quello che è maggiormente importante è che hanno bisogno di condividere la propria verità. Quello è ciò che sono. Ed è quel tipo di amore folle che hanno a vicenda che porta in vita quel momento e gli permette di liberarsi dalle mura della prigione che si è costruito da solo e in cui si trovava a causa di questo trauma e di questa cattività.

Che ne pensate di quello che si scopre su Rick nell’episodio 4 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook