Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in occasione dell’episodio 5, introdurrà dei nuovi zombie, di cui hanno parlato i protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

In un’intervista rilasciata a Collider, i due protagonisti hanno infatti parlato dei walker presenti nelle puntate.

Lincoln ha dichiarato:

Quando abbiamo fatto la sequenza d’apertura del primo episodio, abbiamo avuto quelli luminosi, quelli fiammeggianti che avevano le scintille… Il lavoro compiuto da KNB, la società di Greg Nicotero, è stato fantastico. La combinazione degli elementi realizzati e degli effetti speciali è stata meravigliosa. È semplicemente migliorata sempre di più nell’universo. Nel quinto episodio ci sono anche degli zombie davvero specifici che, a causa dell’ambiente e dove si trovano, hanno un po’ di valore comico. Cercano di metterci dei ‘sapori’. Quella è un’idea di Scott Gimple e Greg Nicotero.

Andrew ha aggiunto:

Ho amato lo zombie dell’uomo del gas. Ho pensato fosse una gag così divertente. La testa che esplode e ti mette ko, amo quell’umorismo strano, sopra le righe. Stanno sempre cercando di spingersi oltre il limite di ciò che è stato fatto. Accade anche nelle riunioni degli autori, che sono tutte queste persone che sono showrunner nel proprio franchise al mondo. Sono brillanti. I loro cervelli sono così intelligenti. Hanno avuto un punto di riferimento enciclopedico e pensano: ‘Okay, che ne pensate di questo?’, ma si tratta sempre di spingere sui personaggi.

Danai Gurira ha aggiunto:

Quello è ciò che il mondo deve fare. Quella è la premessa. Devi trovare nuovi modi in cui le persone devono capire come sopravvivere e nuovi modi in cui le situazioni possono andare storte con gli zombie, anche quando un walker è già tale. Quello è il modo in cui mantengono l’attenzione. Devi costantemente spingere le persone a pensare: ‘Okay, non ho mai visto niente di simile in precedenza e mi ha fatto schifo più di tutto quello che ho mai visto’. Quello è il modo in cui mantengono la palla in aria. Quando accade, stanno vincendo.

Nel quinto episodio, come rivelato dalle prime immagini promozionali condivise da AMC, si mostreranno ad esempio degli zombie che sembrano avere, in qualche modo, aver indurito la propria testa a causa della formazione di alcune pietre. La situazione costringerà quindi Rick e Michonne a ideare nuovi modi per uccidere definitivamente i non morti.

Che ne pensate degli zombie mostrati in The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Collider