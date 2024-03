Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 2 di The Walking Dead: The Ones Who Live si scoprono nuovi dettagli riguardanti il misterioso gruppo mostrato nell’ultima puntata della serie originale nei momenti dedicati a Michonne.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nello show con star Danai Gurira e Andrew Lincoln, si racconta così che Michonne stava dirigendosi a nord, tra la Virginia e il New Jersey, quando ha incontrato Aiden (Breeda Wool) e Bailey (Andrew Bachelor), che stavano cercando di raggiungere un gruppo composto da centinaia di persone che stavano viaggiando con dei carri.

Nell’episodio si scopre che il gruppo è guidato da Elle (Erin Anderson), la sorella di Aiden, e che sono sempre in movimento, seguendo la regola che provare a salvare un paio di persone potrebbe far perdere la vita a centinaia.

Michonne decide di non entrare a far parte della comunità sostenendo che non abbandona le persone. Nat (Matthew August Jeffers) sostiene che sono abbastanza forti da salvare le persone e, per ringraziarla di aver aiutato Aiden e Bailey, dà a Michonne un’armatura e delle armi, in modo da sostenerla nella sua missione di raggiungere il Bridgers Terminal nel New Jersey, visto che dovrebbe attraversare un’area infestata dagli zombie.

Quando la protagonista si è trovata bloccata al confine del Delaware a causa degli zombie, scopre poi che Aiden, Bailey e Nat l’hanno seguita con una dozzina di altri sopravvissuti e il gruppo l’accompagna nella sua missione di trovare Rick, venendo però sterminato da un attacco, utilizzando un gas letale, della CRM. Il gruppo stava infatti avvicinandosi a Philadelphia, dove si trova la Civic Republic Military, ed era quindi stato considerato una minaccia. Solo Michonne e Nat rimangono in vita, ma lo scontro con il gruppo di Rick, mostrato al termine dell’episodio precedente, ha ulteriori conseguenze drammatiche.

Lo showrunner Scott M. Gimple, a TWD: The Ones Who Live Episode Insider, ha spiegato:

Michonne riconosce che Nat, Bailey e Aiden sono delle persone forti e intelligenti, ma questo gruppo ha il suo pragmatismo, ovvero ‘Se le persone cadono da questa carovana non possiamo fermarci’. Ma Michonne non abbandona le persone. Ed è qualcosa che colpisce gli altri. Un piccolo gruppo si separa per unirsi a Michonne e vengono attaccati da questa misteriosa e brutale forza che li attacca senza apparentemente un motivo.

Gimple ha aggiunto:

Il motivo è che stavano avvicinandosi a Philadelphia. Stavano bussando ai confini, ma se la CRM vede un gruppo di persone che si muovono verso nord nel New Jersey, semplicemente le eliminerà. Ed è quell’attacco che fa nascere in Michonne un grande odio nei confronti della CRM.

Che ne pensate del nuovo gruppo che ha seguito Michonne in The Walking Dead: The Ones Who Live? Avreste voluto più scene con i nuovi personaggi?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook