Matthew August Jeffers ha il ruolo di Nat nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live e l’attore ha rivelato che l’episodio 4 della serie sarà particolarmente entusiasmante.

L’attore ha infatti lodato il lavoro compiuto dalla protagonista Danai Gurira in veste di sceneggiatrice e del team impegnato nella produzione e nella regia.

Jeffers ha spiegato:

In futuro voglio essere un regista. Dopo aver essermi fatto conoscere come attore, mi piacerebbe mettermi alla prova con la regia. Ho lavorato con Michael Slovis, che ha diretto un paio di episodi in The Ones Who Live, e New Amsterdam. Lui è un ragazzo grandioso, un regista talentuoso, e un meraviglioso direttore della fotografia di Breaking Bad. Sono andato da Scott Gimple durante l’ultimo giorno delle riprese e ho detto: ‘Non sono pronto a lasciare il set. Posso seguire Michael?’. E mi ha risposto: ‘Certamente’.

Matthew ha quindi aggiunto:

Ho trascorso il tempo dall’altra parte della telecamera con Michael per due episodi. Ed è stato così fantastico poter appendere la mia attrezzatura e apprezzare e vedere il lavoro dalla prospettiva di un fan, da vicino. Il quarto episodio è fantastico: è tutto meraviglioso, ma Danai ha scritto la quarta puntata e le persone avranno qualcosa di speciale. Sono entusiasta all’idea di vedere la risposta del pubblico.

Che cosa vi aspettate dall’episodio 4 di The Walking Dead: The Ones Who Live dopo le dichiarazioni di Matthew August Jeffers?

