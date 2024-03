Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Matthew August Jeffers, interprete di Nat, ha commentato la storia del suo personaggio nell’episodio 2 di The Walking Dead: The Ones Who Live.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nat viene mostrato mentre incontra per la prima volta Michonne e la segue, insieme ad altri membri del suo gruppo, nella sua ricerca di Rick (Andrew Lincoln). Proprio quando la protagonista interpretata da Danai Gurira riesce a riabbracciare l’ex sceriffo, Nat viene ferito mortalmente da un militare della CRM.

Jeffers ha dichiarato:

Scott Gimple mi ha realmente ingannato perché in quella scena in cui Nat dice: ‘Posso venire con voi, possiamo farla insieme’. Ho risposto: ‘Oh, grandioso! Andiamo! Facciamo gruppo! Intraprendiamo questo viaggio’. E poi, sei pagine dopo, sono rimasto distrutto, lo ero davvero’. Ho reagito dicendo: ‘Oh…’. Come attore, sì, quello è deludente. Vuoi continuare a raccontare la storia, specialmente quando è un personaggio che ti entusiasma davvero, di cui ci si innamora immediatamente.

L’interprete di Nat ha aggiunto:

E sono immediatamente andato su YouTube e ho cercato come morire sullo schermo. Vado su YouTube per tutto e ho semplicemente guardato le persone morire sullo schermo per un po’, e ho pensato, va bene, sarà una sfida, ma non l’ho mai fatto prima.

L’attore ha sottolineato:

Penso che l’accendino di Nat sia emblematico di un fuoco che gli è stato dato da qualcuno che gli voleva bene e ha letteralmente acceso il suo fuoco. Penso che molte persone abbiano bisogno di sapere che alle volte va bene se non hai il tuo fuoco, che qualcuno può darti quella fiamma che ti fa andare avanti. E quando lo dà a Michonne o quando Michonne porta avanti quel fuoco, è questa torcia. Si tratta letteralmente di un testimone all’insegna dell’amore e della cura che le persone si passano una con l’altra. E, specialmente in questo mondo desolato, cosa c’è di più meraviglioso rispetto a qualcosa che fa andare avanti quel fuoco. Spero che sia quello ciò che le persone imparano dal personaggio.

Che ne pensate dei commenti di Matthew August Jeffers sulla storia di Nat raccontata nell’episodio 2 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

