The Walking Dead: The Ones Who Live ha esordito con ottimi dati di ascolto: Nielsen ha infatti svelato che il debutto del progetto, dopo tre giorni dalla messa in onda, è stato visto da 3 milioni di spettatori. Il risultato è il migliore registrato da uno show targato AMC negli ultimi sei anni, dai tempi dell’arrivo sugli schermi di The Terror.

L’episodio, inoltre, in streaming è il più visto di sempre su AMC+, anche se l’emittente americana non ha svelato i dati relativi alle visualizzazioni. Nella giornata di domenica, inoltre, c’è stato il maggior numero di abbonamenti nella storia della piattaforma di streaming.

Che ne pensate dell’accoglienza riservata al debutto di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Nello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, Andrew Lincoln e Danai Gurira riprendono il ruolo di Rick e Michonne. Tra i nuovi personaggi c’è invece il Generale Maggiore Beale interpretato da Terry O’Quinn, uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: Deadline