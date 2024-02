Scott Gimple ha commentato la scelta di inserire nel primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live una scena ideata come omaggio al fumetto di Robert Kirkman, spiegando l’importanza di Andrew Lincoln nella decisione.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei primi minuti dello spinoff, Rick Grimes (Lincoln) decide di amputarsi una mano pur di liberarsi da un device con cui la CRM lo tiene sotto controllo, nel tentativo di fuggire e ritornare a casa da Michonne e dalla sua famiglia.

Nell’opera originale l’ex sceriffo perde la mano dopo aver incontrato il Governatore, storia raccontata nella serie televisiva originale durante la terza stagione.

Scott Gimple, showrunner e produttore di The Ones Who Live, ha commentato la première con Bam! Smack! Pow!, affrontando anche la scelta di inserire quel drammatico momento.

Lo sceneggiatore ha raccontato:

Avevo affrontato quel momento in modi diversi e con diverse possibilità nello show, e poi Angela ha potuto farlo con Aaron. E poi in alcuni momenti dello sviluppo riguardante il progetto su Rick ci stavo pensando. Ma, in realtà, penso che chi abbia realmente spinto per inserirlo sia stato Andrew Lincoln. Credo che fosse lui a insistere per averlo nella nostra storia perché va davvero d’accordo con il nostro racconto. Cosa fermerebbe Rick Grime, o almeno lo rallenterebbe incredibilmente, nel suo tentativo di tornare a casa?

Gimple ha proseguito:

E permette di vedere fino a che punto è disposto a spingersi. Fa realmente riferimento alla storia che stiamo raccontando e al fatto che si sia ferito in molti modi in modo permanente, fisicamente e mentalmente, e persino spiritualmente, pur di provare ad arrivare a casa. E, a un certo punto, ci ha rinunciato.

Che ne pensate dei commenti di Scott Gimple alla scena di The Walking Dead: The Ones Who Live ideata come omaggio al fumetto di Robert Kirkman?

Fonte: Bam! Smack! Pow!